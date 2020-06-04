AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق بشقة في قليوب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:37 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
Advertisements
إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الحماية المدنية فى القليوبية على حريق نشب بشقة بشارع داير الناحية بقرية الصباح التابعة للمدينة إثر انفجار أنبوبة بشقة وامتدت إلى المنزل المجاور وتولت النيابة التحقيق.


وكانت الأجهزة الأمنية فى القليوبية تلقت بلاغا بنشوب حريق بشقة في قليوب.


وانتقلت على الفور الاجهزة الامنية الى موقع الحريق، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أنبوبة بشقة بالدور الرابع وامتدت الى أحد المنازل المجاورة.


وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية والسيطرة عليها ولا توجد خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
السيطرة على حريق بشقة في قليوب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.. صور
السيطرة على حريق بشقة في قليوب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.. صور
السيطرة على حريق بشقة في قليوب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تعاين حريق منزل مهجور بطوخ

إخماد حريق بمطعم ومستشفى تحت الإنشاء بحلوان

السيطرة على حريق نشب في ماسورة غاز رئيسية بقليوب

ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور

انهار بالكامل.. تفاصيل 4 ساعات من اشتعال النيران داخل مصنع العبور.. فيديو وصور

التحقيق في نشوب حريق بمنزل سكني بقليوب

ترشيحاتنا

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

إصابة مذيعة في قناة الشرق بفيروس كورونا.. واحالة زوجها الإخوانى للتحقيق

بعد دعمه لقرارات مجلس الأهلي الأخيرة.. حلمي طولان لمنتقديه: عايزني أمسك طبلة زيكم؟

طبيب الغلابة بطنطا ردا على شائعة وفاته: الناس بتحبني الحمد لله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد المريمية للتنحيف في أسبوع واحد

شاهد.. سحر الأقصر فى أول معرض تصويرى "أونلاين"

قوي مناعتك بشرب هذه العصائر الطبيعية