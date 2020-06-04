السيطرة على حريق بشقة في قليوب إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القليوبية على حريق نشب بشقة بشارع داير الناحية بقرية الصباح التابعة للمدينة إثر انفجار أنبوبة بشقة وامتدت إلى المنزل المجاور وتولت النيابة التحقيق.









وكانت الأجهزة الأمنية فى القليوبية تلقت بلاغا بنشوب حريق بشقة في قليوب.









وانتقلت على الفور الاجهزة الامنية الى موقع الحريق، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أنبوبة بشقة بالدور الرابع وامتدت الى أحد المنازل المجاورة.









وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية والسيطرة عليها ولا توجد خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.