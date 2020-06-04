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حوادث

حريق هائل بمعرض للأجهزة الكهربائية في الخانكة ..صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق هائل نشب بمعرض للأجهزة الكهربائية على مساحة 300 متر تقريبا مكون من طابقين بقرية عرب العيايدة التابعة لمركز الخانكة.


وتلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمعرض للأدوات الكهربائية بالخانكة انتقل طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة وتم إخطار الحماية المدنية.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ6 سيارات والسيطرة على الحريق وتبين من المعاينة نشوب الحريق فى معرض للأجهزة الكهربائية على مساحة 300 متر مكون من طابقين وتولت النيابة التحقيق .

وكانت قوات الحماية المدنية فى القليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب في شركة للصناعات الدقيقة بترعة الاسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتبين من المعاينة الاولية نشوب الحريق علي مساحة 500 متر بمجموعة من الهيش والاخشاب وان الشركة ليس بها اعمال او عمال منذ 10 سنوات وامتد الحريق الي 5 سيارات كانوا بجوار سور الشركة وتم اخماده ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
حريق هائل بمعرض للأجهزة الكهربائية في الخانكة ..صور
حريق هائل بمعرض للأجهزة الكهربائية في الخانكة ..صور
حريق هائل بمعرض للأجهزة الكهربائية في الخانكة ..صور
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