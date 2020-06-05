AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

متحف آثار الوادي الجديد كتاب مفتوح يضم مقتنيات كافة العصور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تحظي محافظة الوادي الجديد بالعديد من المتاحف والمناطق الاثرية التي لها تاريخ عريق وتضيم العديد من القطع الاثرية والتي تحكي الحقب التاريخية علي مر الزمان ومنها متحف اثار الوادي الجديد.

ويعتبر متحف اثار الوادي الجديد، من المتاحف الاثرية الهامة بمدينة الخارجه، حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية منذ عصور ماقبل التاريخ وحتي العصر الحديث والتي عثر عليها في العديد من المناطق الأثرية علي مستوي مراكز وقري المحافظة. 

يقول الدكتور طارق القلعي  مدير متحف اثار الوادي الجديد، إن المتحف عبارة عن كتاب مفتوح يضم آثارًا من العصر الفرعوني تتضمن مجموعة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص بعض حكام الواحات وتماثيل وأدوات للكتابة ومجموعة من الأواني الحجرية ومجموعة من الحلي التمائم ولوحات جدارية وغيرها.
أقرأ ايضًا:
 واضاف أن  القطع الأثرية التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، تتضمن  العديد  من الأواني الحجرية، والسكاكين، والمكاشط الظرانية كما يشمل العرض المتحفي مجموعة نادرة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص حكام الواحات، ومجموعة أخرى من تماثيل الآلهة .

وذكر أن أهم مقتنيات المتحف من العصرين اليوناني والروماني مجموعة من الأقنعة والتوابيت الآدمية من الخشب ومجموعة من الفخار والأستراكا والحلي وتماثيل لآلهة وإلهات بالإَضافة إلى مجموعة من الطيور والحيوانات المحنطة .

وتابع أن المتحف به لوحات فرعونية عثر عليها في منطقة قلاع الضبة ببلاط، وتماثيل للإله حورس، وتمثال الأسد الرابض بوجه إنسان والذي عثر عليه في معبد دير الحجر، إضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية من العصر القبطي وبعض القطع عثر عليها بمنطقة موط القديمة.

وأشار الي ان المتحف يضم أيضًا، محتويات مقبرة حاكم الواحات قديمًا والتي عثر عليها  بمنطقة بلاط الأثرية، بنظام المصاطب، والتي كانت تميز هذه الحقبة من طريقة دفن الملوك والحكام حينها، والتي اكتشفها عالم المصريات الدكتور أحمد فخري في سبعينيات القرن الماضي.

يذكر أن متحف اثار الوادي الجديد، شارك في الاحتفالية العالمية للمتاحف، والتي  نظمها المجلس الدولي للمتاحف بمشاركة 118 دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تفقد وزير السياحة والآثار لـ متحف العاصمة الإدارية

وزير السياحة والآثار يتابع إجراءات مطار ومستشفى شرم الشيخ ضد كورونا

يضم هيكل إنسان عمره 200 ألف سنة.. قصة متحف النوبة الأثرى بأسوان

ترشيحاتنا

ورطني في شقة إيجارها 1000 دولار | لاعب الوداد مهاجما إدارة ناديه: معيش فلوس آكل

بشرى سارة.. فيروس كورونا أقل قوة مقارنة بـ بداية انتشاره

2 مليار جرعة.. الشركة البريطانية العاملة على توفير لقاح كورونا تعتزم مضاعفة إنتاجها

حلا شيحة: أخيرا تقبلنا التغيير

دار الإفتاء تجيز عمل عقيقة أكثر من طفل بعجل واحد

بالريال وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان روجينا فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء