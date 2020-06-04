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محافظات

خروج 4 متعافين جدد بمستشفى قها للحجر الصحي.. وتزايد أعداد المتعافين لـ253

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:36 م
خروج 4 متعافين جدد
خروج 4 متعافين جدد بمستشفى قها للحجر الصحى
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إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى قها المركزى والمخصص للحجر الصحى واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعافى وخروج 4 حالات بعد ورود التقارير الخاصة سلبية ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 253 متعافى.




وقال الدكتور محمد منتصر طبيب التخدير والعناية المركزة بمستشفى قها ونائب مدير الفريق الطبى إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 253 شخصا.


وأشار إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.


وأضاف أن تلك الحالات التى تقرر خروجها اليوم سيتم استكمال العلاج بالعزل المنزلى بعد استقرار حالتهم الصحية وتمام شفائهم.


ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.


وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى.
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