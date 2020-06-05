4 خطوات تضمن لشركات التأمين البقاء في السوق والتقدم للأمام

كشف الاتحاد المصرى المصرى للتأمين عن ضروة تبنى شركات التامين رؤية رقمية واتخاذ قرارات حاسمة لتحريك القطاع نحو التحول الرقمى خاصة انه احدى الخطوات الاربع التى يجب على شركات التأمين اتخذها للبقاء فى السوق و التقدم للامام .













و تتمثل هذه الخطوات ضرورة تقديم شركات التامين منتجات تعتمد على احتياجات العميل بدلا من المنتجات التقليدية و التركيز على احتياجات المستهلك وتوقع كيف سيخلق سلوكه المتغير فرصًا جديدة للمنتج.





الخطوة الثانية تتضمن إقامة شراكات تكنولوجية من خلال شركات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المالية التي يمكنها توفير قدرات رقمية فورية.





الخطوة الثالثة عبارة عن معالجة نظام العمل الداخلي حيث يمكن أن يكون نظام العمل القديم حجر عثرة في طريق التغيير ففي حين أن المزيد من شركات التأمين تتجه نحو تقديم منتجات رقمية، إلا أن القليل منها قاموا بإعادة تصميم نظام العمل الداخلي ليتناسب مع هذا التغيير، وهو أمر غير فعال ويزيد من احتمال الخطأ لذا يجب على شركات التأمين معالجة هذه الثغرات.





الخطوة الرابعة هى خلق ثقافة الابتكار لا يوجد شيء تفعله شركة التأمين اليوم لا يمكن ابتكاره أو تحويله أو إعادة التفكير فيه بالكامل باستخدام التكنولوجيا ومع ذلك يلزم إجراء تغيير ثقافي على مستوى الشركة للبحث عن هذا الابتكار واحتضانه فيجب على شركات التأمين أن تشجع موظفيها (من القيادات العليا إلى المسئولين عن الصادر والوارد)على البحث عن فرص الابتكار، مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس الأداء والحوافز لتحفيز العمل هذا النوع من الثقافة سيساعد شركات التأمين على اتخاذ خطوات كبيرة في جذب المواهب الرقمية والاحتفاظ بها.



