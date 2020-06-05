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تعليم

وزير التعليم لـ صدى البلد: لم نقرر حذف 3 مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما تم تداوله بشأن عزم وزارة التربية والتعليم على اصدار قرارا رسميا قريبا بإلغاء المواد الغير مضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة .

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا الكلام غير صحيح نهائيا.

وسبق أن رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على تكرار المطالبة بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

حيث قال وزير التربية والتعليم : المواد التي لا تضاف للمجموع في امتحانات الثانوية العامة هي عبارة عن 3 مواد وهي : التربية الوطنية ، والتربية الدينية ، الاقتصاد والاحصاء.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، نحاول حاليا ان ندرس مع المستشارين القانونيين في الوزارة مدى امكانية ايجاد حل للاستجابة لهذا المطلب ، خاصة ان هناك قانون يحكم امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ سنوات طويلة.

واكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تبحث هذا الامر و تحاول فيه منذ شهر ، ولكن لن يصدر اي قرار نهائي الا بعد الوصول لحل قانوني فيه.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.


وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :

الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020  : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا 
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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