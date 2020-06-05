في ذكرى وفاة محمد نجم .. سبب غريب أدى لموته

أضاف شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج (شيخ الحارة) في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضًا حتى وافته المنية".





وأضاف نجم، أن "تجاوز أحمد آدم ضد والدي كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير".



