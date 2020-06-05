رانيا يوسف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب

علقت الممثلة رانيا يوسف على تغريدة المطربة شيرين عبد الوهاب التي تنفي فيها شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.







وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏‎ربنا يحميكم ويخليكم لبعض".





ونفت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي".







أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.. شاهد





وانتشر منذ قليل خبر عن وجود خلاف شديد وصل لحد التشابك بالأيدي بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب تدخل على إثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما بناء على طلب شيرين.