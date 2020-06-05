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مرأة

الطريقة الأصلية.. سر تتبيلة دجاج تكا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الدجاج من أكثر الأكلات التي تحتاج في طرق تقديمها لطرق مختلفة، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل دجاج تكا المشوية بالطريقة الأصلية.

المقادير:

٢ طماطم
١ بصل
١ليمونة
ربع كوب خل
معلقتين كبار زيت 
معلقة زعفران بودرة 
معلقة بصل بودر + معلقة ثوم بودر + معلقة بهارات فراخ + نعلقة فلفل اسود  


الطريقة:

تخلط كل المكونات مع بعض في الخلاط ونضيفهم علي قطع الدجاج ونتبلهم جيدا وتغطي وتوضع  في الثلاجة  ليست اقل من 5 ساعات والافضل تكون متبلة قبلها بيوم.

أما عن الشوي المتاح يمكن من خلال شواية فحم او جريل علي البوتجاز أو في الفرن.
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