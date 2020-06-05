الطريقة الأصلية.. سر تتبيلة دجاج تكا

يعد الدجاج من أكثر الأكلات التي تحتاج في طرق تقديمها لطرق مختلفة، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل دجاج تكا المشوية بالطريقة الأصلية.





المقادير:





٢ طماطم

١ بصل

١ليمونة

ربع كوب خل

معلقتين كبار زيت

معلقة زعفران بودرة

معلقة بصل بودر + معلقة ثوم بودر + معلقة بهارات فراخ + نعلقة فلفل اسود









الطريقة:





تخلط كل المكونات مع بعض في الخلاط ونضيفهم علي قطع الدجاج ونتبلهم جيدا وتغطي وتوضع في الثلاجة ليست اقل من 5 ساعات والافضل تكون متبلة قبلها بيوم.



