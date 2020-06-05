الطريقة الأصلية.. سر تتبيلة دجاج تكا

يعد الدجاج من أكثر الأكلات التي تحتاج في طرق تقديمها لطرق مختلفة، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل دجاج تكا المشوية بالطريقة الأصلية.
المقادير:
٢ طماطم
١ بصل
١ليمونة
ربع كوب خل
معلقتين كبار زيت
معلقة زعفران بودرة
معلقة بصل بودر + معلقة ثوم بودر + معلقة بهارات فراخ + نعلقة فلفل اسود
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الطريقة:
تخلط كل المكونات مع بعض في الخلاط ونضيفهم علي قطع الدجاج ونتبلهم جيدا وتغطي وتوضع في الثلاجة ليست اقل من 5 ساعات والافضل تكون متبلة قبلها بيوم.
أما عن الشوي المتاح يمكن من خلال شواية فحم او جريل علي البوتجاز أو في الفرن.