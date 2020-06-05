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منوعات

عنصرية جديدة.. شاب وفتاة أبيضان يجبران صبيا أسود على تقبيل الحذاء.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:14 ص
عنصرية
عنصرية
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عزة عاطف
لم تقتصر العنصرية على أمريكا فقط فرغم تصريحات ومناهضات البريطانيين لمقتل جرج فلويد، وقعت جريمة عنصرية ضد صبي أسود مسكين تعرض للتنمر والإيذاء النفسي والبدني على يد 2 من البيض.

قامت الشرطة البريطانية باعتقالين بعد تداول لقطات لصبي أسود يتعرض للسخرية والتنمر من شابين بيض خلال مقطع مؤلم حقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على تويتر، يظهر فيه فتى وفتاة من البيض يدفعان الضحية بقوة ويطلبان منه الركوع وتقبيل أحذيتهما.

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حاول الفتى إجبار الصبي مرتين على تقبيل حذائه خلال مقطع طويل مدته 45 ثانية وهو يصيح فيه: "قبّل حذائي الآن"، ثم يضع طائرته في وجهه ويجبره على تقبيلها قائلًا: "قبل طائرتي الجديدة من طراز Air Force One Pro التي دفعت 120 جنيهًا إسترلينيًا فيها".

ثم تنفجر رفيقته في الضحك على الصبي الأسود المسكين، أكدت شرطة ويست يوركشاير أنه تم القبض على شابين للاشتباه في ارتكابهما مخالفات عنصرية بعد إبلاغ شريط فيديو إليهما يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة بأن الحادثة وقعت وتم تصويرها داخل نادي هولمفيرث للكريكيت بالقرب من هدرسفيلد غرب يوركشاير، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد أثارت اللقطات غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر حلاق محلي رسالة تقول أنهم أقالوا أحد الموظفين ردًا على ذلك.

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