عضو بالغرف التجارية: 600 ألف طن تفصلنا عن الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر

أشاد المهندس احمد عثمان عضو الاتحاد العام للغرف التجاريه، رئيس غرفة الإسماعيلية بقرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر.





وأشار إلى أن الهدف الأهم الآن بعد جائحه كورونا هو الحفاظ على الصناعة الوطنية، في ظل تقلبات أسعار السكر العالمية والتي تنتج عن هبوط اسعار البترول في الفترة الاخيرة.





وأكد المهندس أحمد عثمان، ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على خط واحد مع وزارة التموين والتجاره الداخليه.





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وتابع أن الهدف المشترك وهو تجنب الأضرار التي تؤثر على الصناعات الوطنيه، خاصة في ظل الأضرار الناتجه عن انخفاض الأسعار العالميه بسبب ظروف جائحه كورونا.





وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية أن الأرقام تشير إلى أن حجم استهلاك السكر في مصر وصل إلى حوالي من 3 إلى 3.2 مليون طن إنتاج محلي، ومع الإنتاج الجديد ستصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر لأن الإنتاج المحلي في مصر يصل الآن إلى 2.4 مليون طن.