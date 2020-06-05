لعلاج مصابي كورونا.. وزير التعليم العالي: افتتاح المستشفى الميداني بجامعة عين شمس قريبا

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، برفقة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. أشرف عمر عميد كليه الطب، د. ايمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.





وأشار الوزير إلى أن المستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء في توفير الخدمة للمواطنين.





اقرا ايضا : غرف عمليات بـ١٥٠ مليون جنيه.. مستشفى بدر الجامعى تعود للخدمة وتتحول لـ عزل مصابى كورونا



تأتي هذه الزيارة للمستشفى للوقوف على مدى جاهزيتها وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك سرعة توفير المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية والعاملين.





اقراء ايضا :









جدير بالذكر أن هذه المستشفى الميداني استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.