AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كيفية اختيار العقاقير المضادة لـ كورونا خلال المؤتمر الافتراضي الدولي بـ جامعة حلوان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:27 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
انعقدت الجلسة الطبية فى المؤتمر الافتراضى الدولي الذي ينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان بعنوان فيروس كورونا المستجد: تحديات وممارسات متعددة التخصصات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف لدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير المجمع. 

انعقدت الجلسة الطبية تحت عنوان "تحديات وممارسات طبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد" أدار الجلسة  الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، والدكتور طارق سالم وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، د. هايدي سمير رئيس قسم الميكروبيولوجي، بمشاركة أكاديميين من ألمانيا واليابان إضافة للباحثين من جامعة حلوان.

وخلال الجلسة تم استعراض ما قامت به جامعة حلوان ممثلة في الكوادر البحثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعرض تجربة كلية الطب في التعليم عن بعد خلال الجائحة، كما تضمنت الجلسة الطبية الأساسيات المعرفية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد والعلامات المستخدمة في تشخيص المرض إكلينيكيا، وكذلك من خلال الفحوصات المعملية والأشعات المقطعية للصدر.


كما استعرض الخبراء اليابانيين المشاركين في الجلسة كيفية اختيار العقاقير المضادة لفيروس كورونا المستجد معمليًا وطرق تطويرها للاستخدام الإكلينيكي ، وكيفية توقع فعالية وتأثير المضادات الفيروسية المختلفة من خلال استخدام النماذج الحسابية، كما تم خلال الجلسة عرض أول تقرير معد للنشر عن الخصائص الإكلينيكية والمعملية لمرضى فيروس كورونا المستجد فى مصر .

تأتي مشاركة جامعة مارتن لوثر الألمانية بالمؤتمر  في إطار مشروع التعاون مع كلية الطب بجامعة حلوان الممول من هيئة DAAD لتدشين معمل مهارات مشترك، كما يشارك الجانب الياباني في اللقاء في إطار المشروع البحثي المشترك الجاري التقدم به مشاركةً مع قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة حلوان ، والذي من المقرر أن تتم فيه تجربة أحد الأدوية المضادة للفيروسات التي قام الفريق الياباني بنشر عدد من الأبحاث عنها مثبتًا فعاليتها ضد فيروس كورونا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أون لاين .. لقاء علمي بين طب حلوان وكلية مارتن لوثر ومستشفى هال الألمانية غدا

٤ يونيو.. انعقاد مؤتمر دولي متعدد التخصصات البحثية حول كورونا بجامعة حلوان أونلاين

أول يونيو.. جامعة حلوان تعقد المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد

غدا .. جامعة حلوان تعقد المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا

تفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا بجامعة حلوان

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة حلوان عن فيروس كورونا المستجد تحديات وممارسات متعددة التخصصات

ترشيحاتنا

دانماركي الجنسية ..التفاصيل الكاملة لاعتقال أحد قيادات المافيا الدولية فى دبي

هذا الذكر يعالج 99 داء.. داوم عليه

بـ 3 زوجات و13 طفلا.. زوج يفاجئ زوجته بعد 6 سنين

أخبار الفن .. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لـ أشرف زكي .. وفاة الملحن أشرف سالم .. وأول تعليق لحسام حبيب بعد شائعات طلاقه لـ شيرين

شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف .. فيديو

أخبار التوك شو.. إصابة مذيع الحياة بالفيروس.. وخبير بـ الاستشعار عن بعد: لا يمكن توقع موعد حقيقي لـ صفر كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات