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رئيس جامعة حلوان: إطلاق مؤتمر افتراضي دولى حول فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:37 ص
ماجد نجم
ماجد نجم
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شيرين عادل
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه تم إطلاق فكرة المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا منذ حوالى شهر.


وأوضح رئيس جامعة حلوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، أن إطلاق فكرة المؤتمر الافتراضى حول كورونا جاء نتيجة أبحاث مشتركة من علماء وأطباء بالجامعة لبحث تداعيات فيروس كورونا حول تحدياته وممارساته.


ولفت إلى وجود أبحاث علمية بالفعل تمت بعلماء من جامعة حلوان بمشاركة أطباء من ألمانيا، واليابان تحت مظلة مؤتمر دولى لبحث تداعيات كورونا.


وأضاف رئيس جامعة حلوان  أنه من المفترض أن تتم مناقشة جميع الأبحاث العلمية حول فيروس كورونا حول سبل خروجها لحيز التنفيذ.


وأكد الدكتور  ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن إطلاق  فكرة  المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا ليس مقتصرا فقط على الطب وإنما يغطى مجالات مختلفة متثل حالات التتبع حول المخالطين لعدوى كورونا وأدوية علاجه وطرق مقاومته.
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