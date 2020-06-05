ضبط 90 مخالفا لارتداء الكمامة وتغريم 10 محال لاختراق حظر التجول بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 90 شخصا بدائرة قسم أول وثان شبرا الخيمة خالفوا قرار الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات ومواطنين.









وتم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم كما تم توقيع غرامات مالية على أصحاب 10 محال بدائرة قسمى أول وثانى شبرا الخيمة اخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





فى سياق متصل قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها مديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.





وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.





وأكد محافظ القليوبية على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.