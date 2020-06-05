AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 90 مخالفا لارتداء الكمامة وتغريم 10 محال لاختراق حظر التجول بشبرا الخيمة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 90 شخصا بدائرة قسم أول وثان شبرا الخيمة خالفوا قرار الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات ومواطنين.


وتم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم كما تم توقيع غرامات مالية على أصحاب 10 محال بدائرة قسمى أول وثانى شبرا الخيمة اخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فى سياق متصل قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها مديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. 

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد محافظ القليوبية على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الجيزة

محافظ المنيا: سحب تراخيص سيارات الأجرة حال عدم ارتداء السائقين أو ركابها الكمامة.. فيديو وصور

فى أول تطبيق لارتداء الكمامة .. سحب تراخيص 20 سيارة ببنها ..صور

محافظ القليوبية يتابع ارتداء المواطنين للكمامات في مواقف السيارات.. صور

فى أول تطبيق لارتداء الكمامة .. حملات موسعة على مواقف سيارات الأجرة بالقليوبية.. سحب تراخيص 20 سيارة ببنها.. وأزمة في الأسواق بسبب عدم الالتزام.. و«الهجان» يتوعد المخالفين

لا تهاون.. 811 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في القليوبية

ترشيحاتنا

هرب من أوروبا وسقط فى الإمارات.. كيف نجحت دبي فى اعتقال أخطر زعماء المافيا الدولية

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك

لا للزيارات المنزلية.. هل تعود السعودية لتشديد الإجراءات الاحترازية ؟

فى عملية نوعية.. الإمارات تعلن القبض على زعيم عصابة دولية

بسبب مقتل جورج فلويد.. حل إدارة الشرطة في مينيابوليس

محامي حمدي النقاز يرد على اتهامات مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الكحة دون أدوية.. 3 مشروبات سريعة المفعول

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب