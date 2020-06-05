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محافظات

تسوية المخالفات بالأرض.. محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة التعديات.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:41 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أملاك الدولة
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، تنفيذ حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بقرية كفرالمرازقة، وتمت الإزالة علي أكمل وجه وحتى مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، على مساحة 350 مترًا مربعًا، بجمعية برية لاصيفر، وتمت الإزالة على أكمل وجه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

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