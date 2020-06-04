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محافظات

بعد إغلاقهما منذ سنوات.. محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح شارعي عبد السلام عارف.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:46 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح شارعي عبد السلام عارف
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فتح شارعي عبد السلام عارف من أمام مركز شرطة كفر الشيخ وقسم شرطة أول كفر الشيخ، وشارع جيهان أمام قسم شرطة ثان كفرالشيخ، بعد إغلاقهما منذ سنوات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الشارعين يصبحان اتجاهين حتى نهايتهما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، وذلك لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي.

وأشاد المحافظ بدور الأمن أيضًا في تطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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بعد إغلاقهما منذ سنوات.. محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح شارعي عبد السلام عارف.. صور
بعد إغلاقهما منذ سنوات.. محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح شارعي عبد السلام عارف.. صور
بعد إغلاقهما منذ سنوات.. محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح شارعي عبد السلام عارف.. صور
بعد إغلاقهما منذ سنوات.. محافظ كفر الشيخ: إعادة فتح شارعي عبد السلام عارف.. صور
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