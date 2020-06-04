AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد شغل الوظيفة رسميًا.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:15 م
اللواء شعبان محمد
اللواء شعبان محمد مبروك، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، حركة تنقلات وترقيات قيادات الإدارة المحلية، والتي تضمنت تعيين اللواء شعبان محمد مبروك، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ.

وينشر "صدى البلد"، السيرة الذاتية للواء شعبان مبروك، الذي ولد في فبراير 1963، بمحافظة الفيوم، وتخرج في كلية الشرطة دفعة 1986، وعمل في العديد من المواقع الشرطية بمحافظة كفر الشيخ.

عمل "مبروك" في مديرية أمن كفر الشيخ، حتى شغل منصب مفتش فرقة الحامول، ووصل إلى رتبة لواء شرطة في 2017، ثم عينه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، مشرفًا على مشروعات ملاحة منيسي والاستزراع السمكي، في بدايته عمله بالمحليات.

وشغل اللواء شعبان مبروك، منصب رئيس مركز ومدينة بيلا، ثم كلفه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ السابق، بمنصب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية، بتعيين لشغل المنصب رسميًا.

اقرأ أيضًا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يكلف جمال يونس رئيسا لمركز ومدينة الحامول

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب جدد لرئيس مدينة الحامول

مواليد المنصورة وعمل بالمنوفية.. من هو اللواء أشرف موافي سكرتير عام كفرالشيخ الجديد

خلفا للواء أشرف موافي.. محمد عبدالفتاح سكرتيرا عاما للأقصر

بعد تجديد الثقة له.. ننشر السيرة الذاتية لسكرتير مساعد كفر الشيخ

محمد أبو غنيمة.. ابن كفر الشيخ سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم

ترشيحاتنا

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

الوضع مقلق.. طبيب سعودي يتحدث عن تطور غامض بشأن فيروس كورونا في المملكة

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

حكم إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء توضح

بيستغلوا الموت.. هجوم شديد على البلوجرز أحمد حسن وزينب.. تفاصيل

بإطلالة شبابية.. حنان مطاوع تتألق رفقة رجاء الجداوي

AdvertisementS

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

بعد انتهاء كورونا.. 10 أشياء عليك الانتباه إليها قبل شراء سيارة مستعملة