بعد شغل الوظيفة رسميًا.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

أعلن اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، اليوم، حركة تنقلات وترقيات قيادات الإدارة المحلية، والتي تضمنت تعيين اللواء شعبان محمد مبروك، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ.





وينشر "صدى البلد"، السيرة الذاتية للواء شعبان مبروك، الذي ولد في فبراير 1963، بمحافظة الفيوم، وتخرج في كلية الشرطة دفعة 1986، وعمل في العديد من المواقع الشرطية بمحافظة كفر الشيخ.





عمل "مبروك" في مديرية أمن كفر الشيخ، حتى شغل منصب مفتش فرقة الحامول، ووصل إلى رتبة لواء شرطة في 2017، ثم عينه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، مشرفًا على مشروعات ملاحة منيسي والاستزراع السمكي، في بدايته عمله بالمحليات.





وشغل اللواء شعبان مبروك، منصب رئيس مركز ومدينة بيلا، ثم كلفه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ السابق، بمنصب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية، بتعيين لشغل المنصب رسميًا.



