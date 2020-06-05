علاج مستورد لرفع المناعة.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي

أكدت مصادر طبية استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمحجوزة في العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة للعزل الطبي في محافظة الإسماعيلية .





وبدأت حالة الفنانة القديرة تستقر بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي الموصل بسباب - جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.





وأكدت المصادر، أن الفنانة الكبيرة تلقت علاجا لرفع المناعة مستوردا من الخارج و3 آخرين في العناية المركزة بالمستشفى لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.





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وأضافت المصادر أن الساعات الماضية ارتفعت نسبة الأكجسين في الدم لـ99، بعدما كانت تترواح ما بين 87 لـ89 فور دخولها العناية المركزة.









وأضافت المصادر الطبية أن 9 أشخاص في العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة المخصصة لعزل مصابي الفيروس في محافظة الإسماعيلية، ويتلقون العلاج بها من بينهم الفنانة رجاء الجداوي.