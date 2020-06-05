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فن

بدلة كلاسيك.. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:01 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له من أحدث جلسة تصوير له.

ظهر محمد رمضان با إطلالة مميزة يرتدى بدلة كلاسيك أنيقة باللون الاسود نالت إعجاب متابعيه.

وكان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس الذي عرض ضمن سباق المارثون الرمضاني وتصدر تريند في جميع الدول العربية.


مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة،،محمد رمضان نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى

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A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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