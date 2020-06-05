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محافظات

لمواجهة كورونا .. فض فرح شعبي في بنها.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:33 م
فض فرح شعبي
فض فرح شعبي
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية من فض فرح قام أحد المواطنين بتنظيمه بناحية عزبة العراقى بالمخالفة لقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات.

تلقى ياسر إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بشبلنجة شكوى من وجود تجمع لإقامة فرح بناحية عزبة العراقى وعلى الفور قام مسؤولو الوحدة بفض التجمع حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا وتحرير محضر للمخالفين.


من جانبه وجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة جميع الكافيهات والنوادي والمولات وأماكن التجمع للتأكد من التزامها بقرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تتابع الموقف أولا بأول على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وأعلن محافظ القليوبية تخصيص خطوط ساخنة جديدة لتلقى بلاغات المواطنين عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية، وتصنيف المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات إصابة على مستوى الجمهورية.
لمواجهة كورونا .. فض فرح شعبي في بنها.. صور
لمواجهة كورونا .. فض فرح شعبي في بنها.. صور
لمواجهة كورونا .. فض فرح شعبي في بنها.. صور
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