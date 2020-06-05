الكنيسة تحتفل بتذكار وصول جسد القديس أبيفانيوس إلى جزيرة قبرص

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بتذكار وصول جسد القديس أبيفانيوس إلى جزيرة قبرص في عام 403 ميلادية.





وحسب كتاب السنكسار الخاص بذكر الأحداث والأعياد والتذكارات الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل يومي فإنه فى مثل هذا اليوم من سنة 403 م وصل جسد القديس أبيفانيوس إلى جزيرة قبرص وذلك أنه لما كان القديس عائدا من القسطنطينية في مركب وهو في الطريق وصلت المركب في اليوم الثامن والعشرين من الشهر فخرج إليه الكهنة والشعب بالصلبان والأناجيل والشموع والبخور وحملوا الجسد الطاهر وهم يرتلون إلى أن وضعوه في الكنيسة.





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ولما شرع الكهنة في حفر قبرا له في الكنيسة تعرض لهم شماسان كان القديس قد حرمهما لسوء سيرتهما فبقي الجسد وسط الكنيسة أربعة أيام ولم يتغير منظره ولا خرجت منه رائحة بل كان كأنه نائم فنهض شماس قديس وتقدم من الجسد قائلا : أنا عالم بدالتك عند الله وأنك تقدر علي دفع المعاندين الأشرار ثم تناول الفأس بيده وضرب بها الأرض فسقط الشماسان المعارضان علي وجهيهما مغشيا عليهما فحملوهما إلى بيتهما وماتا في ثالث يوم.







كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم أمس الخميس، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم أمس الخميس، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد ، وفي ذلك في مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

أما جسد القديس فقد طيبه الكهنة بأطياب الغالية ولفوه بلفائف ثمينة ووضعوه في تابوت من الرخام داخل الكنيسة وقد ظهر منه آيات كثيرة.