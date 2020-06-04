أسقف المنيا يمنع الكهنة والشمامسة من المشاركة في مواكب الجنازات

أعلنت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب انتشار الوباء "فيروس كورونا "، حيث إنه تم حظر التجمعات والمواكب بكل أنواعها، حرصا على سلامة الشعب، ونظرا لما كان لهذه المواكب في الجنازات "الطواف بنعوش الموتى" من سلبيات فإنه تقرر منع الأباء الكهنة والشمامسة من الاشتراك في مواكب الجنازات والتى كانت تجرى في عدة قرى بالإيبارشية.
وقال بيان صادر عن مطرانية المنيا وأبو قرقاص برئاسة نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية إنه يمنع على الكهنة والشمامسة السير في مواكب الجنازات سواء كان موكب جلب نعش المتوفي من منزله إلى الكنيسة، أو الطواف به في شوارع القرية، أو توصيله عقب الصلاة حتى المدافن.
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وأضاف القرار الذى حمل رقم 18 لسنة 2020 أنه يقتصر دور الأباء الكهنة والشمامسة من تاريخه على الصلاة على المنتقل داخل الكنيسة بحضور المشاركين وفي فترة الوبأ هذه مع من يتم السماح لهم من أسرة المتوفي بالحضور، كما تقرر السماح للسيدات بحضور صلوات التجنيز في الكنيسة، حيث كانت بعض الكنائس تمنعهم من ذلك.
وتابع قائلا، يعمل بهذا القرار بدءا من بداية شهر يونيو الجاري الموافق 24 بشنس تذكار دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، واختتم البيان قائلا، "سلاما وبنيانا لكنيسة الله المقدسة".
وقال نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص –في تصريح له أمس- إن عيد دخول السيد المسيح أرض مصر هو واحد من أهم الأعياد القبطية، فهو واحد من الأعياد السيدية.
وأضاف الأنبا مكاريوس أن عيد دخول السيد المسيح مصر يكتسب بعده اللاهوتي بأن الساعة لم تحن بعد لموت المسيح، وبعده الكنسي بتأسيس كنيسة في وسط مصر، وإرسال عمود في وسطها، هو مارمرقس.