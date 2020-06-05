هذه الحالات تحتاج إلى حقن الدهون.. أبرزها التجاعيد

مع التقدم في العمر قد يزداد حدوث التجاعيد، وهو ما يعطي سنا أكبر من العمر الحقيقي، ويتسبب في مصدر إزعاج وتشوه لشكل الوجه، و ظهرت مؤخرا العديد من التقنيات التجميلة للسيطرة على التجاعيد والندبات، ومن أهمها تقنية حقن الدهون، والتي تساهم في عملية إعادة توزيع الدهون في الجسم، والتخلص من التجاعيد.
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وقال الدكتور حمد الجابر استشاري الجراحات التجميلية عضو الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، إن حقن الدهون يتم عبر شفط واستخلاص الدهون من مناطق الجسم التي تعاني من السمنة الموضعية، وإعادة حقنها في الوجه أو في المناطق التي تعاني من النحافة لتبدو بشكل طبيعي.
وأضاف الجابر في منشور خاص بها عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، إلى أنه يمكن استخلاص الدهون من أي منطقة في الجسم؛ حيث أن أشهر مناطق السمنة الموضعية هي البطن والأجناب والأرداف والفخذين والذراعين والظهر والصدر.
ومن جانبه، أكد أن تقنية حقن الدهون في الوجه قد يساهم في علاج مشاكل البشرة، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد حول الأنف والفم والجبهة وحول العينين ، وأيضا علاج حب الشباب وجروح الوجه، وتسمين الوجه.
ومن جانبه، أكد أن تقنية حقن الدهون في الوجه قد يساهم في علاج مشاكل البشرة، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد حول الأنف والفم والجبهة وحول العينين ، وأيضا علاج حب الشباب وجروح الوجه، وتسمين الوجه.