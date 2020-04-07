في ٣٠ دقيقة.. تخلصي من التجاعيد بهذه الطريقة الفعالة

وأضافت شهاب في منشور خاص عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، الى أن استخدامات البوتكس التجميلية تتم من خلال إجراء بسيط بعيد عن التعقيد تماما حيث، تستغرق جلسة حقن البوتكس حوالي نصف ساعة، و تنتهي بحصول المريضة على بشرة جديدة خالية من

جبهة الوجه والمنطقة بين الحاجبين، وتجاعيد الابتسامة، وتجاعيد الرقبة كذلك.