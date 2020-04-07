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مرأة

في ٣٠ دقيقة.. تخلصي من التجاعيد بهذه الطريقة الفعالة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:38 ص
التجاعبد وعلامات
التجاعبد وعلامات الشيخوخة
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آية التيجي
انتشر مؤخرا استخدام حقن البوتكس، حيث إن حقن البوتكس من التقنيات التجميلية الشائعة جدًا التي تمتاز بسهولة استخدامها بين الأشخاص الذين يريدون التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

وقالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، ان حقن البوتكس عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا التي تعمل على إرخاء العضلات المتصلبة والمنقبضة عند حقنها بالبوتكس، فترتخي وتخفي التجاعيد وخطوط الشيخوخة، ومن ثم تعود البشرة لشكلها المشدود واللامع.

وأضافت شهاب في منشور خاص عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، الى أن استخدامات البوتكس التجميلية تتم من خلال إجراء بسيط بعيد عن التعقيد تماما حيث، تستغرق جلسة حقن البوتكس حوالي نصف ساعة، و تنتهي بحصول المريضة على بشرة جديدة خالية من تجاعيد جبهة الوجه والمنطقة بين الحاجبين، وتجاعيد الابتسامة، وتجاعيد الرقبة كذلك.

وأوضحت شهاب، أن جلسات البوتكس لا تقتصر على محاربة التجاعيد فقط، بل يمكن استخدامها لتجميل الأنف أيضًا، حيث يتم تخدير المنطقة المراد علاجها بالتخدير الموضعي فقط، ومن ثم حقنها بالبوتكس وظهور النتائج بشكل فوري، وهي النتائج التي تدوم حوالي 6 أشهر، ولكنها تختلف كذلك من حالة لأخرى وفقا لطبيعة البشرة وحالتها الصحية.

فيما اكدت، أنه بعد اختفاء نتائج البوتكس بالتدريج سيتمكن المريض من إعادة حقن البوتكس مرة أخرى دون أي قلق.
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