احذر تناول الطفل لهذا النوع من اللبن.. يزيد الوزن

لذا توصي هيئة الصحة الوطنية بأن يبدأ البالغون في استهلاك الحليب كامل الدسم، حيث ان بدوره

يعزز

الشعور بالشبع لفترات

طويلة

، حيث ان الدهون الموجودة في الألبان الكاملة الدسم هي في معظمها دهون مشبعة، بالإضافة إلى

البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.