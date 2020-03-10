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مرأة

احذر تناول الطفل لهذا النوع من اللبن.. يزيد الوزن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:04 م
شرب الأطفال حليب
شرب الأطفال حليب كامل الدسم
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين استراليين جامعة إديث كوان، أن الحليب كامل الدسم لن يجعل طفلك يعاني من السمنة، وهو اعتقاد خاطئ للغاية، حيث أن الأطفال بحاجة إلى هذه الدهون الصحية الموجودة بالألبان.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بأن تناول الأطفال حليب خالى من الدسم يمكن أن يجعلهم يشعرون بالجوع في وقت اقل، حيث ان الحليب كامل الدسم يمد الجسم بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

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وأكد الباحثون، أن تناول الحليب كامل الدسم لا يمكنه أن يتسبب في زيادة الوزن، حيث أن إعطاء الطفل الحليب الخالي من الدسم يمكن أن يجعله يشعر بالجوع بسرعة، وبالتالي تناول الأطعمة الأخرى التي تجعله يكتسب المزيد من الوزن.


ويعد الحليب مليئا بالفيتامينات الأساسية ، بما في ذلك الكالسيوم وهو أمر حيوي لنمو العظام والأسنان، وعلق الدكتور تيريز أوسوليفان من جامعة إديث كوان، أن نتائج الدراسات السابقة أكدت أن منتجات الألبان كاملة الدسم تؤدي إلى زيادة الوزن أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال. 

وتابع أوسوليفان، ان الدراسات الحالية أكدت أن منتجات الألبان كاملة الدسم لا ترتبط بزيادة مستويات زيادة الوزن أو السمنة، حيث أن الأطفال الذين تناولوا كميات قليلة من الدهون في منتجات الألبان كاملة الدسم كانوا يستبدلون بالفعل السعرات الحرارية المفقودة بتناول أطعمة اكبر.


لذا توصي هيئة الصحة الوطنية بأن يبدأ البالغون في استهلاك الحليب كامل الدسم، حيث ان بدوره يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، حيث ان الدهون الموجودة في الألبان الكاملة الدسم هي في معظمها دهون مشبعة، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

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