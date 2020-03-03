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مرأة

متخافوش.. هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطرود البريدية؟

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:11 م
هل ينتقل فيروس كورونا
هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطرود البريدية ؟
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آية التيجي
يشعر البعض بالقلق من استلام الطرود المشحونة من الصين، خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعلهم يمتنعون عن استلام الشحنات والطلب اون، حيث تتطرق إلى أذهانهم الكثير من التساؤلات حول إمكانية انتقال فيروس كورونا عن البضائع المنقولة والطرد المستلمة من الصين.

وعلق أيمن فاخر أستاذ الطب البيولوجي ومضادات السموم في إيطاليا، أنه لا يمكن انتقال فيروس كورونا عبر الطرود المستلمة من الصين، أو غيرها من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا.

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وأفاد فاخر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بأن فيروس كورونا المستجد لا يستطيع أن يعيش على البضائع المنقولة من أى بلد لعدم قدرة الفيروس على التعايش لفترة زمنية كبيرة مع أسطح هذه البضائع.

ونوه فاخر، انه لا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد لهذا الفيروس حتى الآن، حيث أن منظمة الصحة العالمية تسعى لتخليق علاج له في زمنية قصيرة، كي تسيطر على أعراض المرض.

وتابع فاخر، أن العلاج المتوفر حاليا لفيروس كورونا المستجد، هي العلاجات العادية التي تستخدم في علاج  الانفلونزا، حيث أنه يعد حلا مؤقتا إلا أن يتم اكتشاف علاج لهذا الفيروس.
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