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مرأة

بعد انتشار الخوف من الإصابة بـ الفيروس.. طرق لتعقيم المنزل للوقاية من كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آية التيجي - هاجر هانئ - أسماء عبد الحفيظ
انتشرت العديد من التخوفات حول انتشار فيروس الكورونا فى الوقت الحالى،  وخاصة على الأطفال بما ان لديهم المناعة الأضعف، وهو ما يتطرق إلى الكثير من التساؤلات حول تعقيم المنزل من الأوبئة وفيروس كورونا، وذلك في حال وجود أطفال وحيوانات أليفة داخل المنزل.

وكشف موقع "هيلثي " عن طرق مختلفة لتعقيم المنزل من فيروس كورونا .

1- تعقيم الأسطح والأرضيات :
تحتاج الأسطح والأرضيات فى المنزل للتعقيم دائما "بمعقمات أو بدائل طبيعية لها مثل الخل والليمون والكلور ، وذلك من أجل تخلصها من الفيروسات ، التي نجلبها من خارج المنزل، مثل: الأحذية والحقائب وغيرها من البضائع التي نجلبها للمنزل محملة بكثير من الفيروسات.

2- غسيل الملابس والألعاب والمتعلقات الشخصية :
بسبب الذهاب للعمل والإختلاط بالاخرين، يمكن ان يتعلق بالملابس كثير من الأتربة والبكتيريا والفيروسات يوميا وكذلك المتعلقات الشخصية وخصوصا الحقائب وألعاب الأطفال لذلك يجب تعقيمها دائما ، وذلك بوضع كوب خل فى غسالة الملابس أو أثناء غسل الملابس ، لضمان القضاء على الجراثيم.

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- طرق اكتشاف الإصابة بـ فيروس كورونا :
يبقى السؤال الأهم هو هل نحن مصابون بفيروس  كورونا، حيث أن هذا السؤال أصبح من أكثر الأسئلة انتشارا و شيوعا بين الأشخاص فى وقتنا الحالى، فقد كشف مجموعة أطباء من تايوان عن طريقة جديدة للفحص الذاتي توضح هل انت مصاب بـ كورونا أم لا.

ويمكن أن تكتشف إذا تمت إصابتك بفيروس كورونا من خلال أخذ نفس عميق لأكثر من 10 ثوانى إذا تم ذلك دون سعال أو تعب أو ضيق، حيث يعتبر هذا الفحص من ابسط الفحوصات التي يمكن القيام بها، والكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث ان من دور هذا الفحص الكشف عن عدم وجود تليف في الرئتين.

ونصح بتطبق هذا الفحص فى كل صباح، و فى بيئة نظيفة خالية من أى تلوث، ولابد من التأكد من ترطيب الفم و الحلق دائما بالإضافة إلى تناول الماء كل 15 دقيقة و بشكل منتظم على مدار اليوم، وذلك حسبما نشر موقع العربية.

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- عادات تحميك من فيروس كورونا :
وعلق الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن الوضوء ٥ مرات يوميا أحد طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث أنها أحد أهم مبادئ الوقاية من الأمراض المعدية الأساسية وهي مفتاح الحد من انتشار هذا الفيروس.

وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك: يجب غسل يديك بانتظام ومن ثم فإن الوضوء ٥ مرات يوميا بما يشتمل عليه من غسل اليد من ٥ إلى ١٥ مرة يوميا يحفظك من الإصابة بفيروس كورونا.

ونصح عميد المعهد القومي للقلب سابقا قائلا عليك أن تغطي السعال والعطس بكوعك الداخلي، تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، التزم البقاء في المنزل، وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة.

وتابع جمال شعبان: علينا الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس، كما عليك التوقف فورا عن الأحضان والتقبيل لبعضنا البعض، وعليك بارتداء الكمامة للوقاية من انتقال المرض بالمصابين بفيروس كورونا.

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- طرق الوقاية من فيروس كورونا للأطفال والكبار:

وقدم الدكتور  هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مجموعة من النصائح التى لابد من مراعاتها و تطبيقها خلال الفترة الحالية حتى تساعدك فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، ومن ابرزها:

1-  الإكثار من تناول اليوسفي والبرتقال.

2- الحرص علي تناول طبق السلطة الخضراء المضاف إليه الليمون يوميا.

3- تناول معلقة عسل نحل صباح كل يوم مع التزام مرضي السكر بأدويتهم وانتظامهم في العلاج.

4- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميا.

5- الحرص على غسل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد جميع الوجبات.

6- الابتعاد نهائيا عن تناول أي أطعمة ومشروبات من باعة جائلين في الشارع.

7- عدم استخدام أي أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع اخرين.

8- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية تستخدم للسعال او العطس ويتم التخلص منها بطريقة صحية.

9- الحرص على التهوية الجيدة جدا في المنازل والمكاتب ووسائل المواصلات والفصول الدراسية.

10- التوقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل للكبار والأطفال.
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