علاج حساسية الصدر .. بالأعشاب للأطفال و الكبار

حساسية الصدر عند الأطفال تعتبر من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا فى الأونة الأخيرة ولم يقتصر الأمر على الأطفال فقد بينما الكبار ايضا، وقد تتعدد أسباب الإصابة الأطفال ب حساسية الصدر فالعوامل الوراثية عندما يكون الأب أو الأم أو كلاهما مصابًا بالحساسية الصدرية، يكون أطفالهما أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فيصاب 60 - 80% من مرضى حساسية الأنف ب حساسية الصدر .





مع تقلبات الجو التى تشهدها البلاد يصاب العديد من الأطفال بحساسية الصدر، فلا يوجد حتى الأن سبب محدد للاصابة ب حساسية الصدر ولكن تزداد بسبب الإصابة الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية و تزداد الحساسية بوجود هذه الالتهابات.





علاج حساسية الصدرية عند الأطفال بالأعشاب

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن علاج حساسية الصدر عند الأطفال بالأعشاب إذا كان لم يتخطى الخمس سنوات ، فيجب عدم علاجه بالأعشاب ولابد من متابعة حالته مع طبيب مختص.

واضاف النادى، إذا تخطى الطفل الخمس سنوات فيمكنك تحضير المشروبات الساخنة مثل اليانسون والزعتر ، فهما علاج سحرى لحساسية الصدر، و ينصح بتناول ملعقة صغيرة من أي منهم أو خليط منهم وتضاف إلى نصف كوب ماء مغلي ويترك ينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب بمعدل 3 مرات يوميًا.





أو تناول ملعقة من عسل نحل مع ملعقة صغيرة زيت حبة البركة.





أعراض حساسية الصدرية عند الأطفال

سيلان الأنف، زرقة في الشفاه، احمرار في العين. قال الدكتور راجي غالي, إستشاري الأمراض الصدرية، أن من أعراض حساسية الصدرية عند الأطفال، أن يصاب الطفل بصعوبة في التنفس وانقباض الصدر، الكحة القوية التي تزداد حدتها ليلًا وفي الصباح الباكر أيضًا، بالإضافة إلى سماع صوت كالصفير خلال التنفس، وسعال قوي عند الضحك أو نتيجة التعرض للهواء البارد والشعور بألم في الصدر، وهذا قد يسبب الأرق للطفل وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعى، بالإضافة إلى





علاج حساسية الصدر

تختلف حالات الإصابة ب حساسية الصدر من شخص إلى أخر، ولكن رغم ذلك هناك بعض الاعشاب و الأطعمة المفيدة و التى تساعد فى علاج حساسية الصدر منها ...

-اليانسون يتمتع يحتوى بالعديد من المواد الكيميائية التى تعالج حساسية الصدر ، حيث يمكن اضافة ملعقة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء المغلى وتركه جانبا لمدة عشر دقائق، ثم يشرب منه مرتين فى اليوم.

-البصل له دور فعال فى علاج حساسية الصدر ، فيمكنك تقطيعه واضافة ملعقة من العسل الأبيض ، ثم يحفظ فى برطمان لمدة يوم على الأقل، ثم يؤخذ منه مقدار ملعقة كبيرة أربع مرات فى اليوم.

-العرقسوس يستخدم فى علاج حساسية الصدر، من خلال شرب ثلاث أكواب منه يوميا على الأقل .

- يحتوى الثوم على مضادات حيوية تقتل الجراثيم والميكروبات، لذلك ينصح بتناول ثلاث فصوص من الثوم يوميا للحصول على نتيجة فعالة.





أسماء أدوية حساسية الصدرية عند الكبار

بعد أن يقوم الطبيب بتشخيص الحالة المصابة بحساسية الصدرية عند الكبار والتأكد من الأعراض ، فإنه يوصي بأدوية حساسية الصدر والتي يمكن أن تشمل ألامينوفلين وهى

حقن تستعمل في حاﻵت حساسية الصدر تعطى في المغذي الكلوكوز ووتر مع الهايدروكورتيزون ببطئ، أو الهايدروكورتيزون و الديكادرون و هى حقن تستعمل لعلاج الربو و حالات حساسية الصدر عن طريق زرقها أما وريديا أو عضليآ أو وضعها في المغذي مع أمبولات الامينوفلين كما تستعمل لعلاج الحساسية العادية حاﻵت ضيق التنفس عند الأطفال و الكبار و لكن تستعمل بحذر عند وجود ارتفاع في ضغط الدم .





ماهى حساسية الصدر عند الأطفال

قالت الدكتورة أميرة عطا، اخصائى طب الاطفال و حديثى الولادة، أن حساسية الصدر عند الأطفال تعتبر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على الشعب الهوائية للطفل، كما تتسبب فى انتفاخ الممرات الهوائية وتملؤها بالمخاط مما يؤدى إلى شعور الطفل بضيق فى التنفس وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى.

وأضافت أميرة ، أن يتعرض الأطفال الذين يعانون من زيادة فى الوزن إلى الإصابة ب حساسية الصدر أكثر من غيرهم.

كما أشارت أخصائى طب الأطفال إلى أن علاج حساسية صدر الاطفال يكون على حسب حالة الطفل المصاب بحساسية الصدر ويتم تحديد العلاج بناء على عدة عوامل أبرزها "عمر الطفل و الأعراض المصاحبة للمرض و شدة المرض وحدته.



