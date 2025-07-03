قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Vision Air من مولدوفا
تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته
أمريكا تتجنب التنبؤ بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا
التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدي
3.370 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل
مصدر بسيراميكا كليوباترا: الأهلي على أعتاب ضم أحمد هاني
الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض رحيله نهائيًا
ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا
وفاة الكاتب الصحفي عادل السروجي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد
400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد العربى ينظم لقاء منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة والكويت

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أقيمت اليوم المباراة الدولية الودية العربية الأولى لاتحاد العربى للكراسى المتحركة منذ إنشاء فى شهر مايو الماضى ،بين المنتخب الوطنى والكويت والتى أنتهت بفوز الأخير  45 / 40.

المباراة على هامش إفتتاح البطولة العربية لكرة السلة للسيدات للمنتخبات ،التى تقام حاليا فى مصر.


وتاتى أقامة المباراة ضمن بروتوكول التوأمة الموقع بين الاتحاد العربى للأصحاء والاتحاد العربى على الكراسى المتحركة،ونتج عنها تنظيم المباراة الدولية على هامش البطولة العربية للسيدات، وهى خطوة مهمة للعبة.


ونظرا لقوة المباراة فقد تم الإتفاق بين مسئولى المنتخب الوطنى عن طريق ،مى زين الدين رئيسة اتحاد السلة على الكراسى المتحركة ،وناصر العجمى نائب رئيس نادى الكويت الكويتى ورئيس بعثة الفريق فى معسكره الإعدادى فى مصر ،على إقامة مباراة ثانية بين المنتخبين ويقام اللقاء الأربعاء المقبل بصالة الشباب والرياضة فى مدينة 6 أكتوبر.


وقال ناصر العجمى نائب رئيس نادى الكويت الكويتى ورئيس بعثة الفريق فى معسكره الإعدادى فى مصر ،أن فريق نادى الكويت هو ممثل منتخب الكويت فى البطولات ضم البعثة ١٥ لاعبا ، ونسعى خلال المعسكر إلى إقامة العديد من المباريات الودية التى يحقق الفريق خلال استفادة كبيرة ظهرت فى لقاء مصر والكويت ،حيث كان اللقاء قويا مما جعل مدرب المنتخبين يطلبان إقامة مباراة أخرى.


وقال ان منتخب الكويت يستعد لخوض منافسات بطولة غرب آسيا للأندية التى ستقام فى الاردن خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجارى،،ووجه  ناصر العجمى شكره وتقديره للاتحاد العربى والاتحاد المصرى لكرة السلة على الكراسى المتحركة برئاسة مى زين الدين،على بحفاوة الاستقبال وتسهيل إقامة المباراة وغيرها من الدعم اللوجيستي.


ومن جانبها اشادت مى زين الدين رئيسة اتحاد السلة على الكراسى المتحركة، رئيسة لجنة التطوير بالاتحاد العربى ،بالتعاون مع الدول الأعضاء فى الاتحاد العربى ومن بينهم دولة الكويت الشقيقة


واكدت مى زين الدين ، نفتخر بتمثيل مصر في هذا الحدث الهام، ونسعى جاهدين لأن نكون جزءًا فاعلًا في دفع رياضة كرة السلة للكراسي المتحركة إلى آفاق جديدة عربيًا ودوليًا، وهذ اللقاءات والفعاليات تاتى على خلفية مشاركتنا في الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في الكويت، والذي يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود لتطوير اللعبة على مستوى المنطقة، وحاليا تدور نقاشات مكثفة للاتفاق حول إقامة العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات سواء فى مصر أو الكويت ،ثم بقية الدول العربية أعضاء الاتحاد العربى.


وأُعلن رسميًا عن إشهار الاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، خلال اجتماع تأسيسي عقد الكويت بمشاركة 10 دول عربية، مقسمة إلى الدول الإفريقية وتضم مصر، السودان، الصومال، تونس ،والدول الآسيوية: الكويت، السعودية، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن ،بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول العربية، وبحضور نخبة من الشخصيات الرياضية العاملة في مجال رياضة ذوي الإعاقة.


وتم اختيار عادل سليم، نائب ،رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسى المتحركة، نائبًا لرئيس الاتحاد العربى عن قارة إفريقيا بالتزكية ، ومى زين الدين رئيسة اتحاد السلة على الكراسى المتحركة (مصر) – رئيسة لجنة التطوير.. ومحمود عبد العزيز (مصر) – رئيس اللجنة الفنية،وذلك عقب إعلان تأسيس الاتحاد رسميًا الأربعاء 14 مايو 2025.


وأسفرت الجلسة التأسيسية عن انتخاب عباس وناس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، رئيسًا للاتحاد العربي، إلى جانب انتخاب مروان العميل، أمين عام اللجنة البارالمبية اللبنانية، نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، و عادل سليم، ممثل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، نائبًا للرئيس عن قارة إفريقيا بالتزكية.
،كما تم أختيار عادل سليم رئيسا للمكتب التنفيذى بالتزكية أيضا. 
كما تم انتخاب محمد الخزاعلة من المملكة الأردنية الهاشمية أمينًا عامًا للاتحاد العربي.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر الاتحاد العربي منتخب الكويت اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

مجلس النواب

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

عيار 21 الآن.. سعر الذهب والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الاتحاد العربى ينظم لقاء منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة والكويت

الأهلي

الأهلي يضع محمود الجزار ضمن حساباته.. وملف شكري محسوم

الزمالك

الزمالك يبدأ استعداداته للموسم الجديد.. والمعسكر المحلي ينطلق 20 يوليو

بالصور

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

كارثة صامتة تهدد ملايين الأمريكيين: مواد سامة في مياه الشرب قد تسبب السرطان والعقم

تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم

أمريكية تصاب بتسمم زئبقي بسبب تناول التونة يوميا: ظننت أنني أتبع نظاما صحيا

سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد