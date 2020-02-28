حقيقة وجود مصاب بـ كورونا في مستشفى حميات المحلة

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا إلى أنه تواصل مع الدكتور محمود ابوزيد مدير مستشفي حميات المحلة وتبين استقبال شاب يعاني من احتقان اللوزتين وافد من دولة كوريا ويجري علاجه حاليا في أجواء مستقرة داخل المستشفي.





وأفاد وكيل وزارة الصحة أن الشاب يحظي بالرعاية الصحية والعلاجية الكاملة لافتا بقوله " لا صحة لوجود شاب مصاب بكورونا بمستشفي حميات المحلة".





كما اعطى "حميدة" تعليماته إلى مسؤولي الطب الوقائي والعلاجي باتباع كافة الآليات والوسائل اللازمه لمجابهة اي سبل مجاملة للانتشار وباء كورونا الصيني حفاظًا على سلامة وارواح المواطنين .



