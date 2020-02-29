تتخوف الكثير من السيدات فى الوقت الحالى من أنتشار فيروس الكورونا ،وخاصة على أطفالها ،وتتساءل كثيرا ،كيف تقي منزلك من الكورونا في وجود أطفال وحيوانات أليفة؟





كشف موقع "هيلثي " عن أفضل الطرق لوقاية المنزل من فيروس كورونا









•تعقيم الأسطح والأرضيات





تحتاج الأسطح والأرضيات فى المنزل للتعقيم دائما "بمعقمات أو بدائل طبيعية لها مثل الخل والليمون والكلور ،وذلك من أجل تخلصها من الفيروسات ،التي نجلبها من خارج المنزل مثل الأحذية والحقائب وغيرها من البضائع التي نجلبها للمنزل محملة بكثير من الفيروسات.





•غسيل الملابس والألعاب والمتعلقات الشخصية



