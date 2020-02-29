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كيف تقي منزلك من الكورونا في وجود أطفال وحيوانات أليفة؟

السبت 29/فبراير/2020 - 07:11 ص
كيف تقي منزلك من
كيف تقي منزلك من الكورونا في وجود أطفال وحيوانات أليفة
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أسماء عبد الحفيظ
تتخوف الكثير من السيدات فى الوقت الحالى من أنتشار فيروس الكورونا ،وخاصة على أطفالها ،وتتساءل كثيرا ،كيف تقي منزلك من الكورونا في وجود أطفال وحيوانات أليفة؟

كشف موقع "هيلثي " عن أفضل الطرق لوقاية المنزل من فيروس كورونا .


•تعقيم الأسطح والأرضيات 

تحتاج الأسطح والأرضيات فى المنزل للتعقيم دائما "بمعقمات أو بدائل طبيعية لها مثل الخل والليمون والكلور ،وذلك من أجل تخلصها من الفيروسات ،التي نجلبها من خارج المنزل مثل الأحذية والحقائب وغيرها من البضائع التي نجلبها للمنزل محملة بكثير من الفيروسات.

•غسيل الملابس والألعاب والمتعلقات الشخصية

بسبب ذهابنا للعمل ،والمشاوير الدائمة ،يتعلق بالملابس الكثير من الأتربة والبكتريا والفيروسات يومًا عند خروجنا من المنزل وكذلك متعلقاتنا الشخصية مع الحقائب وألعاب الأطفال لذلك يجب تعقيمها دائما ،وذلك بوضع كوب خل فى غسالة الملابس أو أثناء غسل الملابس ، لضمان القضاء على الجراثيم.
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