4 طرق خطيرة ينتقل بها فيروس كورونا.. احذروها

قال أيمن فاخر، أستاذ الطب البيولوجي ومضادات السموم في إيطاليا، إن فيروس

أيمن فاخر،

أيمن فاخر

ولا توجد دلائل على انتقال المرض من الحيوان للإنسان حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أنه لا ينتقل عن طريق الأكل.





ومن أخطر الطرق التي ينتقل بها فيروس كورونا المستجد ما يلي:



1- اللعاب.

2- ملامسة اليدين.

3- التعرض لرذاذ الناتج عن العطس أو الكحة.

4- التواجد في الأماكن الضيقة والتي لا يتجدد بها الهواء باستمرار، مثل الطائرة والسفن ووسائل النقل المزدحمة.



كورونا المستجد (COVID-19) هو عائلة كبيرة تابعة لفيروسات الحامض النووي RNA الإيجابي، ويتم تشخيصه بالميكروسكوب الإلكتروني.وأفادفي منشور لها عبر صفحته الرسمية، بأن فيروس الكورونا ينقسم إلى ٤ عائلات "ألفا - بيتا - دلتا - جاما"، وأول حالة تم اكتشافها سابقا في عام ١٩٦٥، حيث إن النوع الجديد الذي ظهر في مدينة Wuhan الصينية ديسمبر ٢٠١٩، هو أكثر مقاومة وشدة، وهو من عائلة البيتا.وأضاف، أن أعراض فيروس كورونا المستجد شبيهة بالإنفلونزا العادية، حيث إن أبرزها؛ سيلان الأنف، ووجع الحلق، والكحة، والحرارة المرتفعة، ويختلف فيروس كورونا المستجد عن الإنفلونزا في الإصابة بصعوبة التنفس إذا ظهر بشدة.وأوضح أن ٨٠٪؜ من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء بدون علاج، وذلك بمعدل شخص واحد من ٦ أشخاص يحدث لهم ضيق تنفسي (SARS).وأكد أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بالشخص المصاب،