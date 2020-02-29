تعرف على الأورام السرطانية الأكثر انتشارا بين المصريين.. فيديو

وتابع الغزالي، أن الأورام الأكثر شيوعا بين النساء هي

، ويمكن الوقاية منها عبر الكشف المبكر باستمرار، عبر الفحص الذاتي، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في نتائج افضل عند الخضوع للعلاج في المراحل المبكرة.