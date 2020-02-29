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مرأة

تعرف على الأورام السرطانية الأكثر انتشارا بين المصريين.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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آية التيجي
قال الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ومدير مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس، ان مؤتمر الصعيد للأورام يعد من أكثر المؤتمرات الهامة في التوعية من الإصابة بالأورام السرطانية، حيث ان المؤتمر يضم كوكبة كبيرة من العلماء من داخل وخارج مصر.

وأفاد الغزالي، أنه يتم مناقشة كل ما يخص الأورام السرطانية داخل المؤتمر، وذلك عبر إجراء حلقات نقاشية بين مجموعة متنوعة ونابغة من الأطباء، والتحدث حول العلاجات الحديثة التي تساهم في علاج السرطان بفاعلية أكبر، بالإضافة إلى توعية اهالى الصعيد تجاه الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.


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وأفاد الغزالي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن أكثر الأورام شيوعا في مصر هي أورام الكبد، وذلك نتيجة الإصابة بفيروس سي، حيث أن الإصابة بالأورام السرطانية آخر مرحلة من مراحل فيروس سي.

ونوه الغزالي، انه من المتوقع ان تنخفض نسب الإصابة باورام الكبد بعد حملة 100 مليون صحة، والذي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدمت العلاج بالمجان لكل مصابين فيروس سي.


وتابع الغزالي، أن الأورام الأكثر شيوعا بين النساء هي أورام الثدي، ويمكن الوقاية منها عبر الكشف المبكر باستمرار، عبر الفحص الذاتي، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في نتائج افضل عند الخضوع للعلاج في المراحل المبكرة.


وإليكم اللقاء كاملا من هنا..
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