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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بأسعار منخفضة …رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرضًا للمستلزمات الدراسية مع انطلاق العام الجامعي

تفقد معرض بالجامعه
تفقد معرض بالجامعه
همت الحسينى

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، معرض المستلزمات الدراسية، الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 2026–2027، بمشاركة 15 جهة عارضة، لتوفير احتياجات الطلاب الدراسية والتدريبية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد علي الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية ورائد أسرة «طلاب من أجل مصر»، والأستاذ أحمد العشري هلال، مدير عام رعاية طلاب الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء اتحاد طلاب الجامعة وأعضاء أسرة «طلاب من أجل مصر».

تكثيف جهود تنظيم معارض لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة

يأتي تنظيم المعرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تنظيم معارض لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد والجامعات المصرية.

تشكيلة متنوعة من المستلزمات التي تلبي احتياجات طلاب مختلف الكليات

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المستلزمات التي تلبي احتياجات طلاب مختلف الكليات والتخصصات، تشمل الأدوات الدراسية والكتابية، ومستلزمات المعامل، ومستلزمات طب الأسنان، والأدوات والمستلزمات الهندسية، إلى جانب البالطو والإسكربات، بما يتيح للطلاب الحصول على احتياجاتهم الدراسية والتدريبية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تحرص على ترجمة توجيهات القيادة السياسية الداعمة للطلاب إلى خدمات وإجراءات ملموسة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الدراسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، خاصة مع انطلاق العام الجامعي الجديد.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن تنوع الجهات المشاركة وتعدد المنتجات والمستلزمات المعروضة يعكسان حرص الجامعة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لطلاب مختلف الكليات والتخصصات، 

وخلال افتتاح المعرض، تفقد الدكتور شريف خاطر الأجنحة المشاركة، واطلع على ما تضمه من مستلزمات ومنتجات، واستمع إلى شرح حول طبيعة المعروضات والجهات المشاركة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، 

ويستمر المعرض لمدة 15 يومًا، بالحرم الجامعي خلف كلية الزراعة، بما يتيح للطلاب الاستفادة من المستلزمات المعروضة خلال الفترة الأولى من العام الجامعي 2026–2027.

الدقهليه محافظه جامعيه المنصوره

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