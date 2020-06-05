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فن

حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:46 م
حفل خطوبة حفيد عمر
حفل خطوبة حفيد عمر الحريرى
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أحمد إبراهيم
احتفل حفيد الفنان عمر الحريرى بخطوبته على شابة من خارج الوسط الفنى. 

واقتصر حضور الحفل على عدد من الأقارب والأصدقاء. 

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وكان تزوج عمر الحريرى 3 مرات كان آخرها من الفنانة رشيدة الممثلة المصرية من أصول مغربية ، أنجب 3 بنات "نيفين وميريت وبريهان"، وتوفى في 16 أكتوبر عام 2011م ، عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان العظام، والذى لم يكن يعلم إصابته به وأكتشفه قبل وقت قصير من وفاته.

عشق الفنان عمر الحريرى الفن منذ الصغر، واشترك في فريق التمثيل بالمدرسة، حيث كان والده يصطحبه معه لمشاهدة مسرحيات  يوسف بك وهبى والريحانى والكسار وكبار الفنانيين في هذا العصر ، وهو مازاد عشقه للفن وكان سببًا في دخوله عالم التمثيل، حيث وقف امام الكاميرا لأول مرة فى حياته وهو طفل عام 1937 ، في مشهد صامت قصير من فيلم سلامة في خير، بطولة نجيب الريحانى .

التحق بالمعهد العالي للتمثيل، وتخرج منه عام 1947 ، وبعد تخرجه شارك في عدد من البرامج الإذاعية و شاهده زكي طليمات واختاره للانضمام لفرقته ، كما عمل بمسرح يوسف وهبي ، والمسرح القومي ، وبرغم حضوره  الطاغي الذى تمتع بهما عمر الحريري، إلا أنه لم يحصل على البطولة المطلقة في أعماله.   
حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني
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