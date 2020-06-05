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فن

ادعولها أرجوكم.. ابنة رجاء الجداوي: أمي في الرعاية المركزة على نفس حالتها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:56 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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أحمد إبراهيم
نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توضح فيه آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها إلى الإصابة بفيروس كورونا. 

وقالت أميرة: "مامي مازالت في الرعاية المركزه علي نفس حالتها .. ادعوا ارجوكم لها ولكل مريض .. وان ربنا يرفع الوباء ده عن البشر أجمعين ويخفف علي كل مريض يارب". 

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أكدت مصادر طبية استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمحجوزة في العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة للعزل الطبي في محافظة الإسماعيلية.

وبدأت حالة الفنانة القديرة تستقر بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي الموصل بسباب - جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

وأكدت المصادر، أن الفنانة الكبيرة تلقت علاجا لرفع المناعة مستوردا من الخارج و3 آخرين في العناية المركزة بالمستشفى لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

وأضافت المصادر أن الساعات الماضية ارتفعت نسبة الأكجسين في الدم لـ99، بعدما كانت تترواح ما بين 87 لـ89 فور دخولها العناية المركزة.

وأضافت  المصادر الطبية أن 9 أشخاص في العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة المخصصة لعزل مصابي الفيروس في محافظة الإسماعيلية، ويتلقون العلاج بها من بينهم الفنانة رجاء الجداوي.
ادعولها أرجوكم.. ابنة رجاء الجداوي: أمي في الرعاية المركزة على نفس حالتها
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