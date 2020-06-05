ذكرى وفاته الأولى .. محطات في حياة محمد نجم وأشهر أعماله





ونرصد لكم 15 معلومة عن الفنان الراحل محمد نجم





1- ولد في 15 يناير 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية.





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2- متزوج من شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وتدعى «يسرية»، وله ابن يدعى «شريف»





3- نشأ في فرقة عبدالمنعم مدبولي، وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.





4- أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم «فرقة نجم»، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية.





5- يقول عن نفسه إنه تلميذ الفنان عبدالمنعم مدبولي، وتعلم منه احترام الجمهور والمسرح، مؤكدا أن «مدبولي» كان يقول له دائما: «إنت بتفكرني بشبابي».





6- قدم أول أعماله المسرحية عام 1968، في مسرحية «موزة و3 سكاكين»، وشهدت تلك المسرحية ظهور الفنان محمد صبحي على المسرح.





7- كانت أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية «حاجة تلخبط» أمام الفنانة نجوى سالم.





8- وفي بداية السبعينات، وبالتحديد عام 1971، شارك في فيلم «حياة خطرة»، لكنه اشتهر سينمائيا بعد مشاركته في فيلم «حكايتي مع الزمان»، من بطولة وردة ورشدي أباظة، عام 1973.





9- عام 1977، ابتعد عن السينما والتليفزيون بشكل كبير، بعد أن قدم فيلم «صانع النجوم»، واهتم بالعمل المسرحي.





10- شهد عام 1979 الظهور الأبرز والأشهر لـ«نجم» على مدار تاريخه، حيث قدم مسرحية «عش المجانين»، التي شهدت نجاحا كبيرا.





11- قدم خلال المسرحية مجموعة من الشخصيات المختلفة والمعقدة، وهي شريف ولطيف وشلبي وعبد ربه في عمل واحد، وأجاد التحول من شخصية لأخرى، وأهم ما شهدته المسرحية هو أنها كانت من أوائل المسرحيات التي يقوم فيها ممثل على المسرح بأكثر من دور، خاصة أنها مهمة ليست سهلة مسرحيا، كما هو الحال في السينما والتليفزيون.





12- لم تتضمن مسرحية «عش المجانين» شخصية الأخرس في البداية، لكن «نجم» اقترح على المؤلف يسري الإبياري إضافتها، وهو ما لاقى نجاحا كبيرا أثناء العرض.





13- أشهر إفيهاته على الإطلاق هو «شفيق يا راجل»، الذي اشتهر به في مسرحية «عش المجانين»، وقال إن هذا الإفيه كان ارتجاليا أثناء عرض المسرحية على المسرح، ولم يكن مكتوبا في النص الأصلي، وعندما أعجب الجمهور بالجملة كررها.





14- في عام 1985، قدم مسرحية «اعقل يا مجنون»، أمام الفنانة آثار الحكيم، والفنانة هالة صدقي، والفنانة سهير الباروني، وشهدت نجاحا كبيرا.





15- مع بداية التسعينات، برع «نجم» في تقديم مسرحيات أكثر نجاحا وإقبالا من الجماهير، وفي مقدمتها مسرحية «عبده يتحدى رامبو»، التي قدمها عام 1990، كما قدم أكثر من مسرحية في التسعينات، ومن أشهرها مسرحية «واحد لمون والتاني مجنون»، عام 1996، و«دربكة همبكة»، عام 1998.