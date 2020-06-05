بالأبيض .. جنى عمرو دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا



علقت جنى على الصورة قائلة: "صديقتي التقطت هذه الصورة.. هل انتى سعيدة الآن؟".





اقرأ أيضا :





نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:





" الغالية بنت الغالى .. زى القمر ... جميلة زى باباكى".





وعلى الجانب الآخر، عبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.





وقالت من خلال برنامج "إنسيدر بالعربي": " عمرو دياب اي حاجة بيعملها بتبقى تريند، وظهوره كضيف شرف في مسلسل "لعبة النسيان" مش حقيقي .. فيه حاجات كتير اوي بتتقال بس انا متعودتش ارد طبعا دي كانت هتبقى احلى حاجة في حياتي لكنها مكنتش حاجة واردة".



