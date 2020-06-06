في زمن كورونا.. نرمين الفقي تصيف بـ حمام سباحة منزلها.. شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها بصور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





بصحبة أحد أصدقائها. وظهرت نرمين الفقي مستمتعة بألاجواء الصيفية في حمام السباحه من منزلها





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ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر وجاءت التعليقات كالآتى:





ماشاء الله علي الجمال - منورة - اجمل ممثلة في الدنيا ، زى القمر ، ربنا يحميكم ، احلي مصيف دا ولا اية





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".





حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.