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على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

السبت 09/مايو/2020 - 04:34 م
ريهام قدري
نشرت الفنانة نرمين الفقي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام صورة جديدة  لها.

وتضم صورة نرمين الفقي مجموعة من صور الفنانة التي تنشرهاعبر الانستجرام مجمعة في تابلوه كبير، وتظهر فيها صورة كبيرة وخلفيتها صور صغيرة لها 

وكتبت نرمين علي الصورة: "شكرا للفانز مساء الخير والسعادة "

كان هذا التابلوه اثار جدل كبير بعد ظهوره في مسلسل فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري ، وقد تسأل الكثير عن الصور المجمعة وكيفية تجمعيها بهذا الشكل .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
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