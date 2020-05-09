على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

لها. نشرت الفنانة نرمين الفقي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام صورة جديدة





وتضم صورة نرمين الفقي مجموعة من صور الفنانة التي تنشرهاعبر الانستجرام مجمعة في تابلوه كبير، وتظهر فيها صورة كبيرة وخلفيتها صور صغيرة لها





وكتبت نرمين علي الصورة: "شكرا للفانز مساء الخير والسعادة "





كان هذا التابلوه اثار جدل كبير بعد ظهوره في مسلسل فرصة ثانية للفنانة ياسمين صبري ، وقد تسأل الكثير عن الصور المجمعة وكيفية تجمعيها بهذا الشكل .



