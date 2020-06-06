إحصائيات كورونا بالقليوبية.. تسجيل 3253 إصابة و201 حالة وفاة

كشفت الإحصائيات الرسمية بمديرية الصحة فى القليوبية لحصر الإصابات المؤكدة ومخالطينهم وحالات الوفاة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى اليوم السبت، أن إجمالي المصابين من أبناء المحافظة بلغ 3253 حالة إيجابية أصيبت بالفيروس وخضعت للعلاج و201 حالة وفاة.





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وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية إن إجمالي الحالات المكتشفة أمس الجمعة فقط 145 حالة وإجمالي الحالات المؤكدة المكتشفة عن طريق مستشفيات القليوبية 2752 وإجمالي الحالات المؤكدة عن طريق مستشفيات محافظات أخرى 459 حالة.





وأشار المصدر إلى أن إجمالي الحالات التابع محل سكنهم للقليوبية 2991، وإجمالي الحالات الجاري متابعة حالة مخالطينهم بالقليوبية 1532، وإجمالي عدد منازل المخالطين بالقليوبية 601.





وناشد المصدر المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة خاصة فى مناطق بنها وطوخ وشبرا الخيمة والقناطر نتيجة الاستهتار وتراخي إجراءات تنفيذ الحظر وتأخر فض الأسواق والزحام الشديد من الأهالي في الأسواق والتجمعات التي لا تنتهي مما يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى.





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت محافظة القليوبية من أعلى 3 محافظات في معدلات الإصابة بالفيروس بعد محافظتي القاهرة والجيزة.