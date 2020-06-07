AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لو اتصبت بكورونا.. تعرف على خطوات العزل المنزلي بطريقة صحيحة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:44 م
خطوات العزل المنزلي
خطوات العزل المنزلي بطريقة صحيحة
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت الصفحة الرسمية لإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط، في بيان صادر عنها، قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل، حيث إن هناك سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض.


وجاء في البيان، أن القواعد العامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل هي:

- مراعاة تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مع ارتداء قفازات وتنظيف مقابض الأبواب والتليفون الأرضي وتطهير الطاولات والكمبيوتر وتنظيف جميع الأسطح، خاصة الحمام المشترك.


اقرأ أيضا:


- غسل اليدين لمدة 20 ثانية وفركها بالكحول 70% وتجنب ملامسة الأنف والعين والفم، والبقاء بالغرفة طوال فترة العزل.


- الحفاظ دوما على مسافة عند الحديث مع الأشخاص، وارتداء الكمامة عند التعامل مع أي شخص، ومنع الزيارات أثناء فترة العزل، وتجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو إفرازاته.


وأوضح البيان أنه على المواطن الذى يقضى فترة العزل داخل المنزل اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التى تقرها وزارة الصحة لحين انتهاء فترة العزل والمرور من الأزمة بسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة لأسر المخالطين: امنعوا الزيارات وابتعدوا عن غرف العزل

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

الصحة توضح كيفية العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا.. إجراءات مهمة

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين

الصحة: حقائب طبية لمصابي كورونا من غير القادرين وكارت متابعة للحالة الصحية

ترشيحاتنا

كنت مضطر أنزل .. كريم قاسم يحكي تجربته مع فيروس كورونا ..فيديو

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

بعد إصابة 3 مذيعات.. وفاة موظف بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا

علي جمعة: أمران لقبول عملك ورضا الله عنك

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور

AdvertisementS

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

بشرى للمرضى .. الصين تبدأ اليوم في اختبار علاج جديد ضد كورونا

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

لمواجهة تداعيات كورونا.. المشاط: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

بعد إصابة 3 مذيعات.. وفاة موظف بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

قفزة في الأعداد خلال 24 ساعة.. عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند

غنت لعبد الوهاب وكوب الشرق.. قصة بي كيدودى أم كلثوم أفريقيا.. صور