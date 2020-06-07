لو اتصبت بكورونا.. تعرف على خطوات العزل المنزلي بطريقة صحيحة

من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض. أعلنت الصفحة الرسمية لإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط ، في بيان صادر عنها، قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل، حيث إن هناك سلسلة









وجاء في البيان، أن القواعد العامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل هي:







- مراعاة تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مع ارتداء قفازات و تنظيف مقابض الأبواب و التليفون الأرضي و تطهير الطاولات والكمبيوتر و تنظيف جميع الأسطح، خاصة الحمام المشترك.









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- غسل اليدين لمدة 20 ثانية و فركها بالكحول 70% و تجنب ملامسة الأنف والعين والفم، والبقاء بالغرفة طوال فترة العزل.









- الحفاظ دوما على مسافة عند الحديث مع الأشخاص، وارتداء الكمامة عند التعامل مع أي شخص، ومنع الزيارات أثناء فترة العزل، و تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو إفرازاته.







