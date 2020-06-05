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محافظات

انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بدمياط .. الاثنين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:03 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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زينب الزغبي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط برئاسة المهندس محمد عسل وقف محطة مياه البستان يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٨ لإجراء أعمال الصيانة السنوية ومنها إحلال وتجديد جزء من خط الطرد الرئيسى داخل المحطة وتستغرق الأعمال عشر ساعات ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا. 

جاء في البيان الصادر عن الشركة اليوم، أنه من المقرر قطع المياه عن مناطق قرى "البستان - العدلية - عزب النهضة - البصارطة - أولاد حمام - الخلافية ومركز ومدينة فارسكور - جنوب وغرب بورسعيد".

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ناشدت الشركة المواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه لحين إنتهاء الأعمال المذكوره وعودة الخدمة.

وأكدت الشركة من خلال البيان ،انها حريصة على ان فترة انقطاع مياة الشرب عن المناطق السابق ذكرها تكون قصيرة للغاية لايتضرر المواطنين من انقطاع مياة الشرب.

أوضحت أن الانقطاع سيشمل المناطق السابقة فقط ولن يتأثر باقي مناطق المحافظة من انقطاع المياه، إلا في حالة تنفيذ أعمال الصيانة وكل منطقة على حسب دورها في أعمال الصيانة والتجديد.

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