مخالطون .. تسجيل 6 إصابات جديدة بـ كورونا في دمياط

سجلت مديرية الشئون الصحية بدمياط 6 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة اليوم الجمعه من المخالطين.





وأكد مصدر بمديرية الصحة بدمياط ، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من المخالطين للحالات الجديدة ومن تعامل معهم بشكل مباشر.





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كانت نسب الاصابة في دمياط ارتفعت خلال الفترة الأخيرة ، نظرا لقدوم حالات من خارج المحافظة حاملة للفيروس كورونا وتسببت في العدوى بسبب الزيارات العائلية والتجمعات.





وناشدت مديرية الصحة بدمياط المواطنين بضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من نشر عدوى الفيروس بين المواطنين.









وطالبت المديرية المواطنين بمنع التجمعات والمخالطة والتباعد من اهم الاجراءات الاحترازية لان في الفترة الاخير زادت الاصابات نتيجة للزيارات العائلية والتجمعات بين الاسر.