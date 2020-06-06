بإطلالة صيفية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار على البحر





وتألقت بها فاتن موسى ، بهوت شورت جينز باللون الأزرق، ومرتديه بلوزة بسيطة باللون الابيض المقلم باللون الكحلي ابرز جمالها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فاتن موسى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة وناعمة من احمر الشفاه الذى يبرز جمال إطلالتها.

















وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع إطلالتها مع نظارة شمس انيقة ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.



