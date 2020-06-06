محافظ القليوبية يتابع حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة في قليوب.. صور

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، الحملة المكبرة لإزالة تعديات المباني بمدينة قليوب بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز سواء كانت علي الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بدون ترخيص أو على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.









وتابع المحافظ استكمال إزالة 38 حالة تعدي بقرية بلقس بقليوب ضمن الحملة المكبرة التي بدأتها المحافظة بعد ظهور حالات تعديات كثيرة خلال الفترة الماضية مع ظهور فيروس كورونا





ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.





وأكد محافظ القليوبية على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.





وناشد محافظ القليوبية المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور علي كل الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.