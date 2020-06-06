رئيس مدينة سفاجا: استمرار أعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بأحياء المدينة

تابعت هدي المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم السبت، عملية رفع كفاء الإنارة بالطرق وصيانة عدد من الأعمدة على مستوي كافة أحياء المدينة .





أكدت " المغربي " بان قسم الإنارة العامة بالمجلس يعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة ، والتأكد من تغطيتها بنطاق كل شارع.





وأوضحت " رئيس المدينة " إنه تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع " منطقة الأشغال العسكرية " وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المدينة ، ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس على الحفاظ على سلامة المواطنين .









شددت " المغربي " على ضرورة إزالة كافة الإشغالات ودهان بلدورات الأرصفة المتهالكة وزراعة الأشجار والنباتات بالميادين المختلفة ووضع لمسة جمالية على الميادين أمام المواطنين وذلك بناء على تكليفات المحافظ.



