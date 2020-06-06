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محافظات

رئيس مدينة سفاجا: استمرار أعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بأحياء المدينة

السبت 06/يونيو/2020 - 08:16 م
أعمال صيانة الأعمدة
أعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة
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تابعت هدي المغربي ، رئيس مدينة سفاجا  ، اليوم السبت، عملية رفع كفاء الإنارة بالطرق وصيانة عدد من الأعمدة على مستوي كافة أحياء المدينة .

أكدت " المغربي " بان قسم الإنارة العامة بالمجلس يعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة ، والتأكد من تغطيتها بنطاق كل شارع.

وأوضحت " رئيس المدينة " إنه تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع " منطقة الأشغال العسكرية " وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المدينة ، ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس  على الحفاظ على سلامة المواطنين .


شددت " المغربي " على ضرورة إزالة كافة الإشغالات ودهان بلدورات الأرصفة المتهالكة وزراعة الأشجار والنباتات بالميادين المختلفة ووضع لمسة جمالية على الميادين أمام المواطنين وذلك بناء على تكليفات المحافظ.

وأضافت "رئيس المدينة"  أنه يتم  تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات والحواجز الحديدية بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة، مشددةً على ضرورة التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات الواقية أثناء تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة.
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