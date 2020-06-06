AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المقاولون العرب: تكلفة تطوير ميدان التحرير لم تتعد 100 مليون جنيه

السبت 06/يونيو/2020 - 08:08 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
Advertisements
حمزة شعيب
قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن ميدان التحرير لايقل أهمية أن أكبر ميادين العالم وكان لابد من تطوير، مضيفا أن إجمالي التعديلات التي شهدها الميدان لاتتعدي تكلفتها 100 مليون جنيه.

وتابع صلاح خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " الأن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تطوير ميدان التحرير كان أمر غاية في الصعوبة بسبب الزحام الذى تشهده منطقة وسط البلد،  ووجود أكثر من محطة مترو أنفاق بالمنطقة وهو الامر الذى عاني منه العاملون لصعوبة التنقل بالمعدات".

وأشار محسن صلاح إلى أنه تم دراسة المنطقة بالكامل ومراعاة وجود أنفاق المترو من خلا إختيار قطع أثرية مناسبة الجحم والوزن.


ونوه  رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن شركة الصوت والضوء هي المسؤولة عن إنارة الميدان بتكليف من  رئيس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال المقاولون العرب لتطوير ميدان التحرير.. صور

رئيس شركة المقاولون العرب: انتهاء تطوير ميدان التحرير خلال أسبوعين.. فيديو

محمد أبو سعدة: عودة ميدان التحرير إلى كلاسيكيات القرن الماضي

غدا.. مسرح الصوت والضوء في الأهرامات يستقبل الفنانة أنغام

مسرح الصوت والضوء يستقبل أنغام لإحياء حفلها ثالث أيام عيد الفطر

إزالة التشوهات البصرية.. رئيس الوزراء يتابع المرحلة النهائية لإضاءة ميدان التحرير

ترشيحاتنا

بـ الأحمر الناري.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

4 لاعبين .. كارتيرون يبلغ مجلس الإدارة بأسماء الراحلين عن الزمالك

نشرة المرأة والصحة .. إطلالات نرمين الفقي .. علاج منزلي للحموضة .. أشخاص ينقلون فيروس كورونا أكثر من غيرهم

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

أوترت قبل النوم فهل يجوز لي الصلاة بعد الاستيقاظ .. البحوث الإسلامية يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

رحيل الأب الروحي للمسلمين فى جنوب السودان.. من هو السلطان عبد الباقى أيي ؟

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة