المقاولون العرب: تكلفة تطوير ميدان التحرير لم تتعد 100 مليون جنيه

قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن ميدان التحرير لايقل أهمية أن أكبر ميادين العالم وكان لابد من تطوير، مضيفا أن إجمالي التعديلات التي شهدها الميدان لاتتعدي تكلفتها 100 مليون جنيه.





وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " الأن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تطوير ميدان التحرير كان أمر غاية في الصعوبة بسبب الزحام الذى تشهده منطقة وسط البلد، ووجود أكثر من محطة مترو أنفاق بالمنطقة وهو الامر الذى عاني منه العاملون لصعوبة التنقل بالمعدات".





وأشار محسن صلاح إلى أنه تم دراسة المنطقة بالكامل ومراعاة وجود أنفاق المترو من خلا إختيار قطع أثرية مناسبة الجحم والوزن.









ونوه رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن شركة الصوت والضوء هي المسؤولة عن إنارة الميدان بتكليف من رئيس الوزراء.