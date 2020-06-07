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محافظات

للاطمئنان على مرضى كورونا .. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  أمس جولاته التفقدية لمتابعة الاوضاع الصحية بمستشفى بنها التعليمى يرافقه ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وتأتي جولات المحافظ ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه باصابات فيروس كورونا بالمحافظة.

وتابع المحافظ التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد الهجان أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وكان المحافظ قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
للاطمئنان على مرضى كورونا .. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى .. صور
للاطمئنان على مرضى كورونا .. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى .. صور
للاطمئنان على مرضى كورونا .. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى .. صور
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